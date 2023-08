Porto abusivo d’armi | denunciato 40enne di Montemiletto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Montella, continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione sull’altopiano Laceno. Negli ultimi giorni è stata ulteriormente implementata -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino- l’attività di controllo, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità Sono stati infatti intensificati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, assicurando un dinamico e capillare presidio sull’intera area dove, nel weekend appena trascorso, sono stati sottoposti a controllo una trentina di veicoli ed una cinquantina di persone (tra cui alcune gravate da pregiudizi di polizia) nonché alcuni esercizi commerciali. In tale contesto, sono state elevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada,undi ...