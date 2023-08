Ponte Stretto | Salvini | Ok a norma compensi | zero polemiche e si va avanti

Dentro c'è di tutto: stop al tetto dei compensi della societàsullo, fine dell'isolamento per i positivi al covid , interventi per aumentare le licenze taxi . E non solo: si parla ...... casa, cucina e tempo libero Scopri di più STRUMENTI I Comparatore di tariffe internet casa, telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più Deroga tetto dei compensi persullo...Roma, 07 agosto 2023 "Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario alla diffusione pilotata che vulnerano la dignità dei terzi, ma non sono ...

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 'Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario ...Il governo approva due decreti omnibus: nei quali, a sorpresa, arriva il prelievo sugli extraprofitti delle banche per raccogliere fondi per il calo delle tasse e il taglio del cuneo, che ...