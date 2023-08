Ponte Stretto | Salvini | Ok a norma compensi | zero polemiche e si va avanti

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 "Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario alla diffusione pilotata che vulnerano la dignità dei terzi, ma non sono contrario alla intercettazioni come mezzo di prova per i reati più gravi. Su questo abbiamo colmato le lacune e dato un sigillo a quelli che sono i reati più gravi". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

