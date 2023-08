Ponte delle Filande | al via la demolizione dopo tanta attesa

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato avviato l’intervento die ricostruzione del. “È un momento storico per la nostra città – scrive il primo cittadino di Atripalda, Paolo Spagnuolo, su Facebook – l’opera di riqualificazione consentirà di mettere in sicurezza l’intera area evitando gli allagamenti che purtroppo in passato hanno danneggiato cittadini ed attività commerciali.Ringraziamo ancora una volta la Provincia di Avellino, soprattutto nella persona del Presidente Rino Buonopane, il quale non ha distratto i fondi su altri lavori nonostante i ritardi accumulati in passato. Infine, sempre Buonopane ha mostrato una particolare sensibilità quando ad ottobre, a pochi mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale eun’esondazione, effettuò un ...

... dai provvedimenti che dovrebbero arginare i rincari dei biglietti aerei da e per le Isole, alle retribuzioni dei manager della societàsullo Stretto. In agenda anche la questione'...... peraltro, è uno dei punti di passaggio per raggiungere la celebre Piazza Navona, unapiù ... di passaggio, sceglie di urinare per strada, ma l'intero rionea trovarsi un una condizione di ...Con un oggetto appuntito, stava incidendo un cuore con all'interno due lettere in unacolonne ... per vedere quale monumento ci si avvicinasse di più Il Colosseo di Roma,Vecchio a Firenze, ...

Ponte delle Filande, avviato l'intervento di demolizione AvellinoToday

Tra l'altro siamo ancora in attesa dell'incontro con il Ministro per la definizione delle opere complementari del Ponte, cosi come ci domandiamo come mai non si stia procedendo alla sottoscrizione del ...Mentre sta per iniziare il Consiglio dei ministri che dovrà dare semaforo verde ad un decreto di 34 articoli tra cui il nodo delle licenze per i taxi, le associazioni di categoria iniziano ad alzare l ...