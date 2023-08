Pompei | scoperto in un affresco l' antenato della pizza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023), la città distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 dc, continua a regalare scoperte. In undi due mila anni fa ritrovato in una casa è raffigurata una pietanza che sembra unao verosimilmente un suo. A quell' epoca, infatti, mancavano alcuni degli ingredienti essenziali per la preparazionepietanza napoletana, patrimonio dell'Unesco: i pomodori e la mozzarella. Nel dipinto,durante i nuovi scavi nell'insula 10Regio IX, si vedono un calice di vino, posato su un vassoio in argento con accanto una focaccia di forma piatta e rotonda che funge da supporto per frutti vari, condita con spezie o forse con un tipo di pesto indicato da puntini color giallastro e ocra. Entrando nella casa, i visitatori potranno ammirare la ...