“Pomeriggio Cinque” | Myrta Merlino si presenta al pubblico di Barbara D’Urso

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilha ormai metabolizzato la notizia dell’addio dia Mediaset. Resta da capire, però, quale sarà la reazione quandoprenderà ufficialmente il suo posto. Manca poco al grande momento, che rapinnegabilmente una sfida cruciale per il nuovo corso dell’azienda. Pier Silvio Berlusconi sta chiaramente correndo un grande rischio, tentando di modificare palinsesto e percezione delle tre reti cardine. Più informazione e meno gossip, ecco quello che sembra essere l’indicatore principale. Qualcosa da tener presente anche in quei programmi poco avvezzi alla seriosità, come il Grande Fratello, chiamato ad allontanarsi dalle recenti derive.siMediaset ha diffuso il promo ufficiale ...

Pomeriggio Cinque 2023 – 24: il primo promo ufficiale con Myrta Merlino (video) Tvblog

La nuova edizione di Pomeriggio 5 ripartirà il 4 settembre su Canale 5. Ormai nota, la grande novità è la conduttrice Myrta Merlino che ha preso il ...In queste ore è arrivato il primo promo di "Pomeriggio Cinque" con protagonista Myrta Merlino, il rotocalco in onda da settembre. Tuttavia sui social non si placano le polemiche per l'addio di Barbara ...