Polveriera PSG! Arriva Gonzalo Ramos ma un big chiede la cessione

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Situazione surreale in casa Paris Saint-Germain. Il club francese è alle prese con il caso Kylian Mbappè, praticamente fuori rosa, desideroso di restare fino a fine contratto, ma non di rinnovare, per poi andar via a fine stagione a parametro zero con destinazione Real Madrid. Il PSG gli ha promesso una stagione fuori rosa, ma entrambe le parti sanno che sarebbe un bel problema da ambo i lati, soprattutto per la società. In questo contesto i parigini si sono tutelati con l’arrivo di, giovane bomber prelevato dal Benfica (che sembra aver virato su Cabral della Firoentina) per 80 milioni. Il portoghese è un calciatore davvero talentuoso, proverà a tamponare il caos Mbappè. Anche se all’orizzonte si prospetta un’altra tempesta. Neymar avrebbe chiesto laL’Equipe sgancia la bomba: Neymar ha chiesto di essere ceduto ...