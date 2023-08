Pnrr | ufficializzata la richiesta di modifica all' UE | 144 misure coinvolte | 16 | 5 miliardi di euro in ballo

(Di lunedì 7 agosto 2023) E' stata ufficialmente presentata dall'Italia alla Commisionepea la proposta dicomplessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che include anche un nuovo capitolo REPowerEU, il piano varato nel maggio 2022 come risposta alla crisi energetica globale. Il ministro per gli Affar

...6 milioni anche in questo caso finanziati dal- sarà un'azienda della provincia di Salerno, precisamente la Atlante Costruzioni di Angri. Il cantiere - di cui non è ancora stata...L'UniMarchionne potrebbe essere finanziata, in questo momento storico, anche con i fondi del. ... Durante la cerimonia era statala probabile partnership tra UniMarchionne e Digit'Ed,...Sulle richieste di modifica della quarta rata delitaliano invece il vicepresidente della ... anche se fonti del Mef hanno chiarito come non sia stataalcuna candidatura all'...

PNRR, INU: garantire stesse risorse e priorità a rigenerazione ... Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

La rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ufficializzata dal Governo (>> ne parliamo in questo articolo) rischia di essere un ...Il monito dell'Inu: l'attenzione e la cura alla città pubblica e la messa in sicurezza del territorio resti una priorità ...