Pnrr | l’allarme dell’Anci | Napoli | Roma e Torino le città più penalizzate dai tagli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Secondo una prima analisi delle proposte di modifiche al, portate nei giorni scorsi dal Ministro Raffaele Fitto in Parlamento, ad essere maggiormente penalizzati sarebbero i progetti previsti per enti locali e Comuni, secondolanciato dall’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Nello specifico, il territorio maggiormente penalizzato da questa decisione del governo sarebbe quello di(824,8 milioni), seguito da(718,3 milioni) e(493,6 milioni). Se però consideriamo la percentuale di fondi “persi” rispetto a quanto inizialmente previsto, il danno più significativo lo registra la provincia di Pistoia (-67,7%). Seguono Biella (-66,7%) e Alessandria (-65,1%). Così riporta lo speciale sul, pubblicato oggi da OpenPolis. La proposta di ...

Seguono'informatica e le comunicazioni (14,9%) e la categoria ... Un campanello d'che non ci deve lasciare indifferenti, ...3% rispetto a quello precedente, la messa a terra deldeve ...Ci sono tre progetti che potrebbero saltare in città con la rimodulazione del piano. Ma Fdi smentisce tutto. Il segretario comunale Bracciali: 'A rischio gli interventi per Itis, liceo Colonna, liceo ...... spuntadi Libera contro le mafie a smorzare'entusiasmo generale sul tema, circa la scelta del Governo di cancellare tra le misure delproprio quella destinata alla valorizzazione ...