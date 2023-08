Playoff Champions League | oggi i sorteggi | ecco gli accoppiamenti

(Di lunedì 7 agosto 2023)del prossimo turno:tutti gli. I dettagliatia Nyon glideidi, con andata prevista per il 22/23 agosto e ritorno il 29/30 dello stesso mese. PERCORSO CAMPIONISlovan Bratislava (Slovacchia) / Maccabi Haifa (Israele) – Young Boys (Svizzera)Anversa (Belgio) – AEK (Grecia) / Dinamo Zagabria (Croazia)Rakow (Polonia) / Aris Limassol (Cipro) – Copenaghen (Danimarca) / Sparta Praga (Repubblica Ceca)Klaksvik (Far Oer) /Molde (Norvegia) – Olimpija (Slovenia) / Galatasaray (Turchia) PERCORSO PIAZZATERangers (Scozia) / Servette (Svizzera) – PSV ...

League, oggi i sorteggi del prossimo turno: ecco tutti gli accoppiamenti. I dettagli Sorteggiati oggi a Nyon gli accoppiamenti deidiLeague, con andata prevista ...Il tabellone e gli accoppiamenti degli spareggidiLeague 2023/2024. Come da programma, il sorteggio si è tenuto lunedì 7 agosto alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. E ha offerto il seguente quadro: ...Come giocatore ha vinto molto: oltre alla Coppa del Mondo, anche laLeague e un Mondiale ... ha ottenuto la promozione diretta in Serie A, senza passare dagli imprevedibilidi Serie B.

Playoff Champions League: sorteggiati gli ultimi sei confronti per un ... Sport Mediaset

Sarà uno fra lo Slovan Bratislava e il Maccabi Haifa l'avversario dell'YB campione svizzero nei playoff di Champions League che daranno diritto a un posto nella fase a gironi della principale coppa co ...Oggi alle 12 a Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff di UEFA Champions League. 12 squadre a sfidarsi, 6 andranno alla fase a gironi sommandosi alle 26 già qualificate, tra cui le 4 ...