Pioli | ' Berlusconi un visionario | ha fatto la storia del Milan'

Lo ha detto l'allenatore del Milan Stefano, intervistato da SportMediaset alla vigilia del Trofeo, in programma domani sera contro il Monza. "L'ultima telefonata ricevuta dal ...'Sicuramenteè stato un visionario e quindi tutto quello che ha portato ha avuto successo.'. A Mediaset Stefanoricorda la figura dell'ex presidente rossonero alla vigilia del Trofeo a lui ...... andrà in scena il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio: il Monza ... Allenatore: Stefano

Pioli: "Berlusconi un visionario con Milan e Monza nel cuore" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sono pronti per Stefano Pioli. Sarà la loro prima volta con la maglia del Milan: domani il Diavolo affronterà il Monza in amichevole E’ nuovamente tempo di amichevoli per il Milan. La squadra di Stefa ..."Sicuramente Berlusconi è stato un visionario e quindi tutto quello che ha portato ha avuto successo. Ha fatto la storia del Milan, ha contribuito a renderlo ancora più grande, a ottenere grandissimi ...