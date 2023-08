Pietro Scalia | Sui cinecomic aveva ragione Scorsese | non sono arte | sono prodotti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 agosto 2023) Generoso di aneddoti sulle sue numerosi collaborazioni, a partire dai mostri sacri Oliver Stone e Ridley Scott, il due volte premi Oscarci ha rivelato i segreti del mestiere in un lungo incontro a Locarno 2023. Evidentemente poco abituato alle sessioni di interviste,è stanco, ma non perde il sorriso mentre si chiede: "Ma come fanno gli attori?". Il montatore premio Oscar, siciliano di nascita, ma emigrato in Svizzera con la famiglia ad appena un anno, ha sempre amato l', soprattutto il cinema e il disegno, ed è riuscito a realizzare il sogno di studiare negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio svizzera. E in Svizzera è a casa, quindi è particolarmente onorato di aver ricevuto il Vision Award Ticinomoda 2023 dal Festival di Locarno. Schietto e cordiale, di quella ...