Philippe Petit sulle Torri Gemelle | il giorno in cui il mondo trattenne il fiato per l' impresa del funambolo

La storica traversata avvenne il 7 agosto 1974. L'artista francese: "Paura Sono troppo concentrato per provarla"Senta Rich Hotel 21Besson Non mentirmi Modernità liquida di Zygmunt Bauman, nel non - luogo delle catene alberghiere Non nascondiamoci però dietro il fascino del- hotel ; oggigiorno ...1974 -cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York 1990 - Delitto di via Poma: La 21enne Simonetta Cesaroni esce di casa alle 15 in un afoso martedì d'...

Philippe Petit sulle Torri Gemelle, il giorno in cui il mondo trattenne il ... LA NAZIONE