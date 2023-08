(Di lunedì 7 agosto 2023) Quotazioni delmosse in avvio di settimana. Il greggio Wti passa di mano a 82,74alcon un calo frazionale dello 0,10%, così come il Brent che perde sempre lo 0,10% a 86,...

Quotazioni delmosse in avvio di settimana. Il greggio Wti passa di mano a 82,74 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,10%, così come il Brent che perde sempre lo 0,10% a 86,15 dollari al ...Dalle banche informazioni finanziarie troppotrasparenti Il rapporto, inoltre, punta il dito ... non dovrebbero più esserci nuove produzioni die gas se vogliamo tentare di centrare l'...I giacimenti dicanadesi sono ricchissimi e in base agli studi preliminari del ... L'ordigno, otto volte più potente della bomba di Hiroshima, venne fatto esplodere ameno di 200 metri ...

Petrolio poco mosso, Wti a 82,74 dollari al barile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di settimana. Il greggio Wti passa di mano a 82,74 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,10%, così come il Brent che perde sempre lo 0,10% a ...Il prezzo del petrolio greggio WTI potrebbe seriamente ritentare il ritorno ai massimi relativi di 83,2 dollari e poi fino agli 83,5 dollari. Il gas naturale invece si mantiene stabile.