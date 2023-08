Perla e Mirko dopo Temptation | frecciatine e spiegazione del tatuaggio con Greta | ecco che succede

(Di lunedì 7 agosto 2023)Vatiero eBrunetti diIsland hanno conquistato il pubblico per le interazioni avvenuteil reality show condotto da Filippo Bisciglia.delFaccia a faccia durante il falò di confronto, la coppia ha deciso di interrompere la loro relazione d’amore., quindi, è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E' il caso diche, dopo essersi detti addio, hanno iniziato a frequentare i loro tentatori. E così, mentre la Vatiero approfondisce la conoscenza con Igor Zeetti, il suo ex fidanzato è ...Il 26enne originario di Rieti,Brunetti, ha concluso la sua avventura a Temptation Island mettendo fine alla sua relazione conVatiero , durata 5 anni. Tempation Island,Brunetti: "Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute" All'interno del villaggio dei single,ha conosciuto la ...L'ultimo affondo, in ordine di tempo, è arrivato dall'ex diVatiero , che non sembra aver preso benissimo la relazione. La rabbia della Vatiero era scattata in seguito alla diffusione di ...

"Temptation Island", Mirko e Perla un mese dopo: ecco cosa è successo con i tentatori TGCOM

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island: frecciatine e spiegazione del tatuaggio con Greta Rossetti, ecco che succede ..."Temptation Island" ha decretato la fine dell'amore tra Perla e Mirko, insieme da cinque anni. Lui ha infatti scelto di uscire con la tentatrice Greta. Tra tatuaggi di coppia, baci e coccole in auto i ...