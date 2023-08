Perché l’Inter vuole denunciare Lukaku? Cos’è successo con la Juventus

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continua la tormentata vicenda che vede coinvolti Romelu: il rapporto tra la dirigenza nerazzurra e l’attaccante belga è andato via via sempre più a deteriorarsi, per poi scoppiare nelle ultime settimane con la non volontà del calciatore di rimanere nel capoluogo lombardo per appoggiare la proposta della. Da quello che si trapela,sarebbe stato contattato dalla, squadra che sembrerebbe esser vicina a accogliere l’ex Manchester United, molto prima di quel che si pensa: i bianconeri e l’agente di “Big Rom”, Sebastien Ledure, si sarebbero sentiti sin dal mese di marzo, quando ancoraera sotto contratto con la Beneamata. Per questa vicenda, secondo la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato delGiuseppe ...