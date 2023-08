Perché il governo dichiara guerra al granchio blu | che mangia di tutto dalle vongole alle orate e resiste anche nell’acqua a 35 gradi

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un killer perl’ecosistema di mari, lagune e stagni che non teme nemmeno il cambiamento climatico, visto chesenza difficoltà tra i 3 e i 35. Per questo illancia la battaglia contro ilblu, Callinectes sapidus il nome scientifico, crostaceo originario dell’Atlantico del Nord che dal 2022 ha invaso le zone di acqua dolce e salmastra in Veneto, Emilia Romagna e Toscana. L’esecutivo, nell’ultimo cdm prima della pausa estiva, impegna quasi 3 milioni per contrastare il nemico giurato di cozze eche in un anno, con la sua voracità, è riuscito a dimezzarne la produzione italiana che vale 100 milioni di euro. Una specie molto aggressiva e a rapida riproduzione, che fa razzia di: avannotti (i piccoli dei pesci), anguille, ...

Ma ilfa anche alcuni passi indietro. Dopo le proteste dei tassisti, che avevano minacciato ... 'Questo decreto d'urgenza non servivatutti gli strumenti per modulare l'offerta verso la ...Ilha messo in campo ''un pacchetto di misure'' per il settore dei taxi che ''hanno come ... che deve dare entro 15 giornipoi scatta il silenzio assenso'', ha detto ancora. ''Abbiamo ...Si può definire solo così il 'decreto asset' varato oggi dal#Meloni. Un intervento a babbo ... Eh sì,la destra è questo: no al salario minimo per i lavoratori a basso reddito, sì al ...