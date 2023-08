Pentathlon | Uipm Challenger | sesto posto per Mercuri a Drzonkow | ottavo Alessandro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Cala il sipario sull’, gara andata in scena a, in Polonia, e valevole per conquistare punti nel ranking per la qualificazione olimpica. Nel maschile ha trionfato il francese Jean Baptiste Mourcia con 1486 punti, precedendo l’ecuadoregno Andreas Torres (1476) e l’ungherese Bence Kardos (1471). L’unico azzurro presente, Federico(Aeronautica Militare), ha invece concluso all’con 1448 punti. Nel femminile, ad imporsi è stata l’egiziana Salma Abdelmaksoud, prima con 1421 punti. Alle sue spalle la messicana Mariana Arceo (1401) e la ceca Lucie Hlavackova (1390). Per quanto riguarda le azzurre,per Maria Beatrice(Fiamme Oro) con 1365 punti, ...

