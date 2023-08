Pensiero del giorno – La montagna

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ho sempre amato la, fin da quando i miei mi portavano in vacanza in Abruzzo. Più tardi, prendemmo una casa a San Candido, sulle Dolomiti. Qui, ho potuto toccare con mano la grandiosità e la magia di quei luoghi fantastici. Facevo arrampicate, salivo a 2000 metri con la seggiovia, passeggiavo nel bosco cogliendo mirtilli e funghi ma, soprattutto, mi beavo del silenzio, della voce impetuosa del vento e del rumore argentino dei corsi d’acqua e delle cascate. Conoscevo un mondo nuovo che stimolava i miei pensieri e che mi spingeva a guardare sempre più in alto. Lo scopo era raggiungere, con la mente e con il cuore, cime sempre più lontane. La mia aspirazione era, già da allora, di elevarmi fin dove stazionavano le nuvole, vicino al cielo. Ho perseguito questo ideale anche in seguito rendendomi conto ora che, per elevarsi, bisogna immergersi anche dentro sé stessi ...