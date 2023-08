(Di lunedì 7 agosto 2023) Idella Scuola italianasalvataggio domenica hanno salvato cinquedei(Lucca), neldavanti alla spiaggia libera di ponente. Sono cinque giovani peruviani che stavano facendo il bagno e non riuscivano a rientrare a riva a causa delle correnti, che in quel tratto discavano buche e tirano verso il largo. Due golden retriever e i loro conduttori sono intervenuti...

Paura a Forte dei marmi, cani-bagnino salvano 5 ragazzi in mare Gazzetta del Sud

I cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio domenica hanno salvato cinque ragazzi a Forte dei Marmi (Lucca), nel mare davanti alla spiaggia libera di ...Il 6 agosto 2023 "Quelli della montagna" (reggiana), dopo aver trascorso una notte di veglia al Parco Tejo (Campo di Grazia) di Lisbona, hanno assistito alla Santa Messa. La celebrazione […] ...