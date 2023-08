(Di lunedì 7 agosto 2023)di coppia per Giorgiae Matteola premier e il suo viceLega si sono dati appuntamento alla "Cantinetta di", locale nell'immediato entroterra toscano non lontano da Marina di Bibbona, nel Livornese. Bisteccaal sangue e vino rosso (ovviamente Chianti) per il tavolo governativo. Asi sono presentati con le rispettive dolci metà. E quindi Francesca Verdini per il capoLega e Andrea Giambruno per la presidente del Consiglio. "Era la prima volta che li vedevamo - raccontano dall'osteria - e sono andati via molto soddisfatti. Di sicuro sembravano molto uniti". Forse l'appuntamento di ...

Patto della fiorentina tra Meloni e Salvini: ieri sera la cena a Bolgheri Il Foglio

Incontro in osteria per la premier e il suo vice della Lega accompagnati dalle rispettive dolci metà Giambruno e Verdini ...