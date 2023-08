Passeggero senza biglietto aggredisce capotreno e macchinista

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoaggredito con calci e pugni eraggiunto da un morso. Tutto per unnon valido mostrato da un, che ha poi reagito in questo modo all’inevitabile contestazione. È accaduto sul treno delle linee suburbane Piedimonte Matese-Napoli gestite dall’Ente Autonomo Volturno. La vicenda si è verificata all’altezza della stazione di Sant’Angelo in Formis, nel Casertano, e ha provocato tra l’altro la soppressione della corsa partita alle 14:31 e diretta a Napoli. A raccontarla, sui suoi profili social, è il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, sottolineando che l’autore della duplice aggressione è stato individuato e bloccato: ”Ci vorrebbero forze dell’ordine in ogni treno, in ogni stazione – lo sfogo social – ma anche in ogni piazza, in ogni ospedale, in ...

Il tuttodimenticare la nuova strumentazione digitale TFT LCD a colori e il sistema "... Il suo tiro corposo ai bassi rende disinvolta la guida anche in compagnia del, mentre l'allungo ...Il principio fondamentale è che il trasporto degli animali deve avvenire in modo sicuro e... anche se di piccola taglia, accucciato ai piedi del sedile, "può essere passibile di ......vuoi lasciare a casa il tuo cane Allora ecco cosa devi fare per viaggiare con lui in aereo... devi indicarlo in fase di prenotazione , selezionando l'opzione 'con necessità speciali'. ...

Alla guida in stato di ebbrezza, senza libretto e con passeggero ... Elbareport

Attimi di angoscia per i piccoli e per la donna, che stava sistemando i bagagli sul binario. Accade sul convoglio Perugia-Firenze riporta la serenità ...Viaggiare senza aereo, una questione di sostenibilità Secondo varie ... 14,3 g di emissioni di CO2 per passeggero. Questo significa poco più di 12 kg a testa per il nostro viaggio di 860 km tra Den ...