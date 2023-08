Paolini-Vekic oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

(Di lunedì 7 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Donnanel primo turno del WTA 1000 di(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Entrambe sono reduci da un buon momento di forma. La toscana ha da poco raggiunto la finale sulla terra rossa di Palermo. La croata, invece, ha conquistato l’ultimo atto sull’erba di Berlino prima di ottenere un ottimo terzo turno in quel di Wimbledon.partirà ampiamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, sembra possedere qualcosa in più su questa superficie per via della potenza dei suoi colpi. Quest’ultima si è anche aggiudicata l’unico precedente, disputato nell’ottobre del 2021 sul veloce indoor di Courmayeur. In quell’occasione si trattava di una semifinale e...

...Zhu vs Pliskova A seguire - Bronzetti vs (12) Bencic A seguire - Stephens vs Kalinina A seguire - Mertens vs (10) Kasatkina A seguire - Parks vs Davis COURT 9 Dalle ore 17.00 -vs...... Jasminescenderà sul Campo 9 per affrontare la sua avversaria di primo turno, la croata Donna. In parità il computo degli scontri diretti (1 - 1), masi è aggiudicata l'unico ...Nel tabellone principale sono inserite anche Lucia Bronzetti, che debutta contro la svizzera Belinda Bencic, e Jasmine, opposta alla croata Donna

Paolini-Vekic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

Inizio del torneo con rischio pioggia: programma anticipato di un'ora. Subito in campo le due italiane ammesse di diritto nel main draw. Giorgi giocherà martedì ...La 31enne di Macerata entra in tabellone dove ci sono anche Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi ...