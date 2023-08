Panetta come Valentino | sogna un abito finanziario su misura per l’Europa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Definire in francese quanto sta per essere espresso nelle prossime righe non è un vezzo e è abbastanza credibile che anche chi si troverà a leggerle, riterrà pertinenti le motivazioni di tanto. È noto che la recente impennata dell’andamento del costo del denaro, pressoché in tutto il mondo, abbia preso spunto da una decisione, se non estemporanea quasi, adottata dal Presidente della Fed, l’ Istituto centrale di emissione americano, l’avvocato Jerome Powell. Tale Istituto gestisce l’intera quantità di quella moneta circolante in tutti i mercati del mondo. È la valuta ancora oggi la più usata dovunque per le transazioni di ogni genere e non ci sarebbe nemmeno necessità di ricordarlo, senonché ripeterlo non fa male. Quindi è il dollaro, o biglietto verde che definir lo si voglia, l’oggetto delle righe che seguono, perché sta confermando ancora una volta di essere chi anima le danze ...