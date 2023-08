(Di lunedì 7 agosto 2023) Il Comune di, presente il sindaco Federico Basile, hail contratto di acquisto dei due palazzi storici di via Garibaldi che diventeranno sede del secondo Tribunale della Città. “Una pietra miliare apposta stamani in tempi rapidissimi”, il commento del Sindaco Basile, ricordando “ il 2 agosto scorso il voto favorevole del Consiglio comunale sulla proposta di deliberazione...

Palagiustizia satellite di Messina, firmato oggi l'accordo. La ristrutturazione in 14 mesi Gazzetta del Sud

La delibera che dà il via libera all'acquisto è stata approvata con due emendamenti che riguardano i tre mutui che l'Amministrazione comunale dovrà accendere per l'acquisto dei beni.Dopo 35 anni di chiacchiere stavolta ci siamo. La giunta Basile ha varato nei giorni scorsi la delibera n. 375 che “rischia” quasi di passare per storica , ...