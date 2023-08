OVS | oltre 240 assunzioni di diplomati e laureati

(Di lunedì 7 agosto 2023) La nota azienda di abbigliamento cerca nuovo personale in Italia OVS, azienda presente nel mondo con2000 negozi e con una rete capillare in Italia, sempre vicina ai propri clienti ispirandoli nei loro acquisti grazie alla passione, all’accoglienza e alla cortesia dei propri collaboratori, assumerà240 nuovi profili da inserire presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale. OVS ricerca Assistenti alla Vendita, i quali dovranno gestire il cliente perché possa scoprire tutte le collezioni, contribuire al raggiungimento dei risultati di vendita, promuovere un approccio sempre orientato al cliente anche attraverso una conoscenza approfondita dei prodotti e tessuti, riassortire il proprio reparto, curare l’esposizione dei prodotti, allestire lo store e applicare le linee guida espositive condivise dal team visual; Magazzinieri, che ...

