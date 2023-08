Ospedale Frangipane | la lettera di ringraziamento di una paziente

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cordialità, umanità e grande professionalità sono le caratteristiche del neo reparto di Oculistica dell’di Ariano Irpino” – con queste parole la figlia di un, operato dall’equipe di Chirurgia oculistica, ringrazia il personale sanitario con una mail indirizzata al Direzione Sanitaria del P.O. “” dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante -. “Ho apprezzato molto tutto il personale; in modo particolare, ringrazio di cuore il dottore che ha diretto ed eseguito l’intervento di mio padre, con serietà ed elevata competenza, e l’infermiera che, con la sua estrema empatia, ha saputo accogliere e tranquillizzare al meglio i primi pazienti – scrive la figlia dell’assistito – non posso che consigliare e raccomandare perché questi specialisti rappresentano un ...

Frangipane, la figlia di un paziente ringrazia l’oculistica: “Grande professionalità e umanità” AvellinoToday

