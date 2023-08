Osimhen in Arabia | annuncio sulla data

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sempre più intense le voci sul trasferimento diinper una cifra folle: spunta anche l’Si rincorrono le ipotesi più disparatecessione del bomber nigeriano del Napoli alla squadra saudita dell’Al Hilal (in cui milita anche Milinkovic-Savic): rumors parlano di un contratto faraonico da più di 40 milioni a stagione per tre anni, con un’offerta per il cartellino del giocatore che si aggira attorno ai 120 milioni. Ma quanto di tutto ciò è effettivamente vero e qual è la posizione della dirigenza e dell’allenatore degli azzurri riguardo questa vicenda? A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione e dalla fine del mercato, i tifosi partenopei tremano dinnanzi al corteggiamento dell’Al Hilal nei confronti dell’uomo copertina dell’ultimo ...