Osimhen dice addio? Il Napoli fa all-in sul ritorno di fiamma!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sono giornate cariche d’ansia per il, il vento arabo soffia forte su Victor, assoluto leader degli azzurri. Nelle ultime ore è stata rilanciata da più fonti la news di un presunto accordo tra il nigeriano e l’Ah-Hilal: secondo alcuni cronisti africani, l’ex Lille avrebbe ricevuto un’offerta da ben 40 milioni a stagione per accasarsi in Arabia Saudita. Una cifra folle, difficilmente pareggiabile da qualsiasi top club europeo, a maggior ragione per unsempre attento a far quadrare i conti. De Laurentiis dal suo canto sarebbe stato chiaro, per cederead una settimana dall’inizio del campionato ci vorrebbero non meno di 180/200 milioni, una domanda che per ora, avrebbe frenato anche gli sceicchi. Nonostante ciò, qualora dovessero incastrarsi tutti i tasselli, ilsi ...