L'è stato sedato da un team specializzato a Dubai e portato via dall'aereo, ha dichiarato Iraqi Airways in una nota. La compagnia aerea si è scusata sabato, dicendo che l'era uscito dalla ...

Orso fugge dalla gabbia, ritardo per un volo a Dubai Espansione TV

Un orso trasportato su un volo Iraqi Airways da Baghdad a Dubai venerdì ha causato ritardi dopo essere fuggito da una gabbia nella stiva. (ANSA)