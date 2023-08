Orso fugge dalla gabbia nella stiva di un aereo | ritardo per un volo a Dubai

L'è stato sedato da un team specializzato e portato via dall'aereo. Non sono, però, stati resi noti i motivi per i quali l'è stato trasportato negli Emirati Arabi Uniti. TI POTREBBE ...L'è stato sedato da un team specializzato a Dubai e portato via dall'aereo, ha dichiarato Iraqi Airways in una nota. La compagnia aerea si è scusata sabato, dicendo che l'era uscito dalla ...L'è stato sedato da un team specializzato a Dubai e portato via dall'aereo, ha dichiarato Iraqi Airways in una nota. La compagnia aerea si è scusata sabato, dicendo che l'era uscito dalla ...

Orso fugge dalla gabbia, ritardo per un volo a Dubai Agenzia ANSA

La compagnia aerea, Iraqi Airways , si è scusata dopo che alcuni video dei passeggeri sono circolati online. Dopo essere stato sedato, l'animale è stato portato via ...DUBAI - Venerdì un orso trasportato su un volo Iraqi Airways da Baghdad a Dubai ha causato ritardi dopo essere fuggito da una gabbia nella stiva.