Orsa F36 colpisce ancora | gli escursionisti si salvano coi bastoncini da trekking Per gli esperti è “un falso attacco”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Poteva avere conseguenze drammatiche l’incontro ravvicinato di duecon un orso sulle montagne delle Giudicarie in Trentino. Quello che viene definito un “” da parte di un’(molto probabilmente l’esemplare F36) accompagnata da un cucciolo, si è verificato a Doss del Gal, localita’ nel Comune di Sella Giudicarie non distante dall’abitato di Roncone. Come rende noto la Provincia Autonoma di Trento, l’animale si sarebbe avvicinato fino a circa quattro metri ma poi è stato allontanato dalla coppia diche ha iniziato a urlare e ad agitare ida nordic walking che stavano utilizzando. Il fatto è stato successivamente comunicato al Corpo forestale. Non è escluso che l’possa essere F36, la stessa che a fine luglio ...

"Falso attacco" a due escursionisti di un'orsa con cucciolo in Trentino, la Provincia: "Forse è di nuovo F36" La Stampa

