Oroscopo di oggi | freno alle passioni per questi segni | le intenzioni sono… in tensione!

7 Agosto 2023 Ariete un consiglio, non esagerare! Toro qualcuno non si comporta bene con te quando hai fatto molto per lui/lei. Gemelli per l'7 Agosto 2023 Mercurio, il ...Sagittariovi aspetta una giornata molto fortunata in ambito sentimentale o familiare, o un po' di entrambi. Giove però è potente e dominante ma non troppo armonioso, e forse ...Sagittario È molto difficile per te mostrare il tuo lato più sensibile e sincero per paura di essere ferito.avrai l'opportunità di mostrare la tua faccia più amichevole, da ...

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 agosto 2023: tutti i segni Corriere della Sera

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 agosto.ARIETE La vostra comunicativa, già notevole per natura, sarà esaltata dalla Luna nel vostro segno che consentirà di portare a termine compiti anche molto difficili! Usate l’intuito per capire cosa si ...