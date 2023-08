Oroscopo Branko lunedì 7 agosto 2023 | Gemelli nervoso

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’diper oggi,Ariete Venere vicina al Sole propizia amore e divertimenti, nel fine settimana la vostra Luna divi promette conquiste e successi, sarete al centro dell’attenzione tutto il weekend. Toro Luna in Pesci vi pone un dilemma amletico: ragione o sentimento? In realtà non dovrebbe esserci contraddizione, l’amore è un enigma che è bene non svelare.La Luna è nervosa, con Marte e Mercurio vi fa diventare pungenti, meglio tacere, qualcuno potrebbe offendersi molto. Nel weekend la situazione migliora, nuove conoscenze, nuovi stimoli scacciano la noia e vi ricordano che amare ed essere amati è possibile, Cancro Non avete stelle cattive, a parte Plutone, ma nel fine settimana la Luna vi provoca; se siete lontani ...

Sagittario Oggi vi aspetta una giornata molto fortunata in ambito sentimentale o familiare, o un po' di entrambi. Giove però è potente e dominante ma non troppo armonioso, e forse ...Leone Sforzi e sacrifici che valgono la pena o che dietro ci sia uno scopo sincero e nobile. La settimana si apre per voi con ottime prospettive, soprattutto personali o ...Ariete Lo abbiamo già detto ieri, per voi stanno arrivando bei tempi, qualche successo o grande gioia in campo personale, ma è possibile che questo successo non sia così ...

Oroscopo Branko domani, 7 agosto 2023: Gemelli, Cancro, Pesci, Scorpione Londra Today

Oroscopo e previsioni di Branko per l'8 Agosto, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.Oroscopo e previsioni di Branko dell'8 Agosto, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.