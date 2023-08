... Coma_Cose, Diodato, Elodie, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Follya, Giorgia, Guè, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Max Pezzali, Merk & Kremont,, Paola & ......Ava Blanco Bresh Capo Plaza Coma_Cose Diodato Elodie Elettra Lamborghini Emis Killa Emma Fabio Rovazzi Fedez Follya Giorgia Guè Madame Marco Mengoni Marracash Max Pezzali Merk & Kremont...E poi te ne restano 1000, cantavain una hit della scorsa estate accompagnata da Fedez e Achille Lauro. La speranza per il Boca Juniors è che la lista sia finita proprio qui. Perché mille sono anche i giorni senza gol in ...

Orietta Berti, chi sono e cosa fanno i figli Fashionsoaptv

Il Boca Juniors non segna più agli ottavi della Libertadores. Che dietro il digiuno ci sia una maledizione Tutto è cominciato col gol di Tevez e l'esultanza in omaggio a Maradona.Secondo alcune indiscrezioni, dopo l’Isola dei Famosi Cristina Scuccia sarebbe in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello ...