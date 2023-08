Opposizione scatenata | ma la sentenza è criticata anche dalla sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023) «Al di là delle differenti sensibilità, e dei pronunciamenti della magistratura, resta il fatto che intorno a quei verdetti non s'è mai diradato l'alone del dubbio. Non solo a destra, giacché ai tempi del comitato "E se fossero innocenti?", negli anni Novanta, c'erano molti nomi e personalità dellaad esprimere perplessità sulla colpevolezza dei condannati. Perchésenza contare che non ammettevano quel crimine a differenza di tutti gli altri (e avevano ottimi motivi per non farlo, in ogni caso), non tornavano i conti sui ragazzini poco più che ventenni (Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; Luigi Ciavardini era addirittura minorenne nell'agosto '80) divenuti improvvisamente stragisti, e per di più senza mandanti». È quanto pubblicato lo scorso 2 agosto, in merito alla strage di Bologna, dallo storico inviato del Corriere della Sera ...