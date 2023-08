“Opinione De Angelis più che legittima | licenziarlo è pura follia” | parola di Sansonetti | direttore de L’Unità Video

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago – Coerenza, libertà, coraggio, spirito critico. Tutto ciò che mostra di avere Pieroe che manca, a quanto pare, a questa destra di governo. “Questa storia di Deè spaventosa, la riassumo brevemente. C’è un giornalista che si chiama Marcello De, di destra, che è un collaboratore del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che scrive su Facebook l’altra di essere certo dell’innocenza in relazione alla strage di Bologna di Mambro, Fioravanti e Ciavardini”, dice. “Una dichiarazione discutibile se volete, io la condivido, altri no. Oltre a questo Dedice che tutti sanno che sono innocenti, ma fanno finta di non saperlo. Io condivido anche abbastanza questa seconda parte della dichiarazione, ma non ha importanza: è una dichiarazione, una ...

Tutto parte da un post di Desu Facebook. "So per certo che con la strage di Bologna Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c'entrano nulla. Non è unaio lo so con assoluta certezza". ......di De. A maggior ragione dopo un post di ieri dello stesso portavoce, in cui dice: 'Come ogni libero cittadino di questa nazione ho esercitato il diritto di esprimere la miasu un ..."Non è un'- ha aggiunto - io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: ... Dunque Denon ha fatto rettifiche e si dice pronto alle conseguenze. Non dovrebbe dunque avere ...

L'ex terrorista "assolve" Fioravanti, Mambro e Ciavardini per la strage del 2 agosto 1980. Schlein: "Non accettiamo tentativi di riscrivere la storia". Maggioranza in apprensione. Il ministro Piantedo ...(il Resto del Carlino) Quanto detto, suscitando enorme e immediato scandalo, da Marcello De Angelis – “So per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini.