Omicidio nel Nuorese | domani l' autopsia della vittima

... posto sotto sequestro all'indomani dell'. Gli accertamenti sul locale e sugli oggetti ... Gli inquirenti scavano anchepassato dell'allevatore che aveva diversi precedenti penali alle spalle ...Un caschetto biondo e occhi azzurri, sempre vestita alla moda. Iris Setti , la 61enne uccisaparco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a Rovereto (Trento) da Chukwuka Nweke , il 37enne di ...Una tragica vicenda scuote la periferia di Cavenargo, provincia di Bergamo, dove un giovane di 30 anni, Federico Gaibotti, ha ucciso il padre 64enne, Umberto Gaibotti, a coltellate...

Omicidio nel Nuorese, si scava nel passato della vittima Agenzia ANSA

L'esito dell'esame, affidato dalla Procura al medico legale Metteo Nioi, sarà utile agli inquirenti per capire la dinamica del delitto avvenuto in pieno giorno di fronte al bar "Pasticcio", posto ...Anni di processi hanno stabilito in via definitiva le responsabilità materiali dei terroristi neofascisti e il contesto di complicità istituzionali ...