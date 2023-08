Olimpija Ljubljana-Galatasaray Champions League | 08-08-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 7 agosto 2023) C’è voluto ancora Mertens per sbloccare una gara contro lo Zalgiris Vilnius che rischiava di diventare complicata e dare aldi Okan Buruk la sospirata qualificazione. Un avversario che si è rivelato più ostico del previsto, bravo anche a giocare una partita accorta nella bolgia dell’Ali Sami Yen e ad andare vicinissimo all’obiettivo grosso. Sulla strada verso la fase a gironi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Haifa - Young Boys Royal Antwerp - AEK/Dinamo Rakow/Aris Limassol - Copenaghen/Sparta Praga Klaksvik/Molde -/Galatasaray Percorso principale Rangers/Servette - Psv/Sturm Braga/...... AEK Athens FC (GRE) - GNK Dinamo (CRO) Vincenti partita 2 : FC Copenhagen (DEN) - AC Sparta Praha (CZE) BSC Young Boys (SUI) Vincenti partita 3 : NK(SVN) - Galatasaray A.. (TUR) ...Dopo la vittoria dell'andata, al Panathinaikos basta un pareggio (con doppietta di Sporar) per eliminare il Dnipro. Fuori il Ludogorets, battuto dagli sloveni dell'grazie al gol di Elsnik al 92° minuto. Rimpianti per i bulgari che hanno sbagliato il rigore dei possibili supplementari al 101° minuto con l'ex Cagliari Despodov. Avanzano anche ...

Live Olimpija Ljubljana - Ludogorets - Champions League: Punteggi ... Eurosport IT

Die Auslosung der Playoff-Runden in den UEFA-Vereinswettbewerben des europäischen Fußballs findet am Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon, Schweiz, statt. Die Auslosung für die UEFA Champions League, ...Heute Mittag findet die Auslosung zur Champions-League-Quali statt. Für YB könnte es gegen Klaksvik von den Färöern gehen.