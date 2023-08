Okafor | «Sono rimasto impressionato dal Milan per la sua storia»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Noah, nuovo attaccante del, ha parlato ai giornalisti presenti in conferenza stampa della sua nuova avventura in rossonero Noah, nuovo attaccante del, ha parlato ai giornalisti presenti in conferenza stampa della sua nuova avventura in rossonero. SCEGLIERE IL– «Quando mistate presentate le varie opzioni ho considerato ilper la sua, ne. Fin dal primo giorno ho scelto di puntare sultra le varie alternative. Ho avuto contatti con Pioli, a luipiaciuto e questa è una cosa molto importante». HA VINTO MOLTO IN CARRIERA – «Non mi piace perdere, ho vinto quattro titoli. Il ...

Lo ha detto l'attaccante del Milan Noah, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ... L'anno scorso ho affrontato il Milan, dopo queste partiterimasto in contatto con la squadra. ...... lo conoscevo già perché è nigeriano, ci avevo parlato altre volte per altre occasioni emolto contento di averlo come compagno di squadra". Con Pioliha parlato di tattica: "Ho parlato ...6 Giorno di presentazione ufficiale per Noahche ha parlato così in conferenza stampa dei suoi primi giorni al Milan. BENVENUTO - 'Ho ...convinto che ci aspetta una grande stagione. Quando ...

Milan, Okafor: 'La storia di questo club è impressionante, mi ha ... Calciomercato.com

Conferenza stampa di presentazione per Noah Okafor. Il nuovo attaccante del Milan, intervenuto dinanzi ai media ...Si è presentati ai suoi nuovi tifosi rossoneri Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan prelevato dal Salisburgo: l'attaccante ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presen ...