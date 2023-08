Ok del Cdm al decreto asset | con norme taxi e caro-voli I sindacati dei tassisti minacciano lo sciopero

Tuttavia non possiamo non rilevare come le misure che approderanno oggi inrischino di trasformarsi in un nulla di fatto e di non risolvere il problemacaro - voli', spiega il presidente ...La7.it - Dal Consiglio dei ministri, ancora in corso cominciano a trapelare le prime decisioni, prima ancoracomunicatogoverno: sembra dunque approrovata la deroga al tetto dei compensi ...Leggi anche Taxi, aerei, intercettazioni, incendi: i temi sul tavoloTaxi e caro voli, misure in arrivo Taxi, il pianogoverno: le proposte sul tavolo "Unica Cgil non sarà né solidale né ...

Ok del Cdm al decreto asset, con norme taxi e caro-voli Agenzia ANSA

Dopo le 17 via al Cdm in cui il governo vaglierà una serie di misure tra cui l'aumento delle licenze dei taxi. Sul tavolo a palazzo Chigi due decreti omnibus. I provvedimenti ...Dal Consiglio dei ministri, ancora in corso cominciano a trapelare le prime decisioni, prima ancora del comunicato del governo: sembra dunque approrovata la deroga al tetto dei compensi per i super es ...