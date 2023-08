Ok del Cdm a norme taxi e caro-voli Tassa del 40% sui profitti delle banche

(Di lunedì 7 agosto 2023) Via libera anche alle nuovesugli incendi, l’8 per mille alle tossicodipendenze e la riorganizzazione del MiC

AGI/Vista - "Non ne abbiamo parlato in", così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha risposto, al termineConsiglio dei ministri, a chi ha chiesto se nel corsosi è parlatocaso riguardante Marcello De Angelis. Chigi...prima della pausa estiva. Spunta pure un prelievo sugli extraprofitti delle banche La tassa sugli extraprofitti farà riferimento ai bilanci delle banche relativi al 2022 e 2023 . Il prelievo...... almeno di durata: complessa, come molti prevedevano alla vigilia, la riunioneConsiglio dei ... e la misura scompare in. Taxi - Una parte dei rappresentanti sindacali ha minacciato lo sciopero ...

Ok del Cdm a norme taxi e caro-voli. Passa la deroga al tetto compensi per il Ponte sullo Stretto Il Sole 24 ORE

Nonostante i ripetuti appelli di Sergio Mattarella a evitare « decreti omnibus », e nonostante l’iniziativa del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che dell’eccesso di provvedimenti onnicomprensi ...ROMA (ITALPRESS) – “Il ministro Giorgetti ha portato in Cdm, che ha approvato, una norma di equità sociale che è un prelievo sugli extra profitti delle banche limitato al 2023. Tutti gli introiti andr ...