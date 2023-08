Oggi 7 agosto | San Gaetano Thiene Il riformatore che sorprese tutti con la compagnia che si era scelto

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 7 agosto 2023)la Chiesa celebra un grande, prima di tutto di sé stesso, che scelse di accompagnarsi ai più umili. Testimone di una carità fattiva ma discreta, Sanmostrò col suo esempio la via della vera riforma della Chiesa, non solo per quella del suo tempo. «Cristo aspetta, niun si muove», ripeteva spesso L'articolo proviene da La Luce di Maria.