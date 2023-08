Odessa testimone di una storia tormentata | quella dei veterani ucraini a Kabul

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 agosto 2023) A gennaio, l’Unesco ha deciso di iscrivere il centro storico dial patrimonio mondiale dell’umanità – scrive Jean-Pierre Filiu, professore didel Medio oriente a Sciences Po Parigi –. La sua direttrice generale, Audrey Azoulay, si è anche recata sul posto, in aprile, per sottolineare la determinazione della sua organizzazione. Una targa commemora tale impegno davanti al museo archeologico di, non lontano dai due celebri siti della città che sono il Teatro nazionale accademico dell’opera e del balletto e la scalinata Potemkin. L’organizzazione onusiana ha “condannato con fermezza” i bombardamenti russi di questi ultimi giorni che hanno colpito il centro di. I musei hanno rimesso le loro collezioni in sicurezza, e quelli che non sono chiusi si accontentano di mostre temporanee (il Museo delle ...