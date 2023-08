Occhio al finto SMS INPS sul Reddito di Cittadinanza per evitare revoca

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una truffa come quella delSMSsuldiperladel sussidio è pericolosissima in questo agosto. Sfruttando l’attualità e dunque la concreta abolizione dell’aiuto alle famiglie voluta dal Governo per tanti italiani, dei malfattori hanno pensato di illudere i malcapitati di turno, prospettandogli una via di uscita per non rinunciare ai pagamenti mensili. Un raggiro subdolo dunque è in corso, ma la buona conoscenza della truffa dovrebbe senz’altro mettere in guardia tante potenziali vittime. L’attualità a sostegno della truffa Davvero negli ultimi giorni di luglio tanti italiani si sono visti recapitare il messaggio di sospensione deldi. Quest’ultimo ha fatto seguito all’attuazione ...