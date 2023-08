Nzola alla Fiorentina | Branchini | 'Viola sempre stata la priorità'

... in queste ore la Fiorentina accetterà l'offerta per Cabral dal Benfica e accoglierà, già in ... Christensen arriverà per affiancare Terracciano, all'inizio può partire come vice malunga ...... sogno di Mourinho che però ha ammesso come la società gli abbia risposto che non èportata. ... ormai ex, Lucas Beltran è destinato a vesitre la maglia della Fiorentina così come Mbalache ...GERARCHIE - La Fiorentina regala dunque ad Italiano l'attaccante a lungo richiestodirigenza. ... In attesa del colpo, anch'esso imminente, di

Fumata bianca: Nzola alla Fiorentina per 12 milioni. Ma senza Pierozzi CittaDellaSpezia

Mentre Nzola è in arrivo in giornata per le visite mediche anche ... deciso il da farsi dopo che ieri il centrocampista si è rivisto al Viola Park. Quanto alla difesa, dove adesso Italiano si ...Nzola è un nuovo giocatore Viola. Continuano i colpi in caso Fiorentina. Secondo la redazione di Sky Sport, è appena terminato l’incontro tra l’agente del giocatore spezzino e Joe Barone. Il passaggio ...