Nuovo Hub Eco-sostenibile per i Bus TUA a Chieti | Innovazione e Sostenibilità al Centro del Progetto

(Di lunedì 7 agosto 2023)si appresta ad ospitare unhub all'insegna dell'ecodedicato agli autobus della TUA (Trasporto Unificato Abruzzese). I lavori per la creazione di questa struttura, che mira a coniugare efficienza e rispetto ambientale, partiranno nel mese di novembre, con l'obiettivo di dare vita a uno spazio moderno e funzionale. Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina, i dirigenti della società regionale di trasporto e l'assessore della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, hanno presentato ilin dettaglio. L'hub si estenderà su una superficie complessiva di poco più di 6.300 metri quadrati e includerà 42 stalli per autobus da 12 metri di lunghezza, 4 stalli per veicoli snodati da 18 metri di lunghezza e 10 stalli destinati alle autovetture dei dipendenti. ...