(Di lunedì 7 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' iniziata ufficialmente laera diguidata dal presidente Marco Mezzarona e dall'amministratore delegato Diego Nepi Molineris. A Palazzo H, a Roma, è andato in scena il primo Cda dial quale erano presenti i due vertici, il ministro per loe i giovani, Andrea Abodi, il collegio sindacale e i rappresentanti della Corte dei Conti oltre agli altri rappresentanti del Cda. Un incontro nel quale sono stati “affrontati temi prettamente organizzativi. Il ministro Abodi ci ha onorato della sua presenza per un saluto e gliene siamo grati. Abbiamo benla nostrae siamo rispettosi di tutti i parametri e di tutte le competenze”, le parole di Marcoa margine della ...

Nuova era per Sport e Salute, Mezzaroma "Missione chiara ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – E' iniziata ufficialmente la nuova era di Sport e Salute guidata dal presidente Marco Mezzarona e dall'amministratore delegato Diego Nepi Molineris. A Palazzo H, a Roma, è andato in ...