Nuoto | Universiadi 2023 | pioggia di medaglie per l’Italia nell’ultima giornata Izzo e Crispino si tingono d’oro

(Di lunedì 7 agosto 2023) Calato il sipario sulle gare diin corsia dei FISU World University Games. Il Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre di Chengdu è stato teatro sfide appassionanti, conassoluta protagonista: 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi in cassaforte quest’oggi. In totale il Bel Paese ha ottenuto 8 ori, 10 argenti e 13 bronzi (31), secondi solo alla Cina (18-0-2). Il via alle gare è stato dai 50 stile libero donne in cui la cinese Zhang Yufei ha confermato i favori del pronostico, imponendosi in 24.29 davanti alla sudafricana Erin Paige Gallagher (25.05) e alla cipriota Kalia Antoniou (25.14). Fuori dal podio, Viola Scotto di Carlo (quinta in 25.41) e Sonia Laquintana (ottava in 25.66). Nella medesima prova al maschile, Giovanniha fatto la differenza nei primi 25 metri, portandosi a casa il titolo in ...