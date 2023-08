Nordio | Su intercettazioni rispondiamo a richiesta antimafia

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 "Abbiamo introdotto norme contro la criminalità organizzata, per dare una definizione normativa positiva e certa a quele che erano delle incertezze giurisprudenziali che hanno provocato oscillazioni che sono state emanate". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, in conferenza stampa a termine del Cdm. "Sono state estese le possibilità dia eati tipicizzati anche quando aggravati per finalità di terrorismo e mafia. Abbiamo adottato anche un provvedimento sudalla Direziona Nazionaleper garantire la sicurezza e la certezza deleche oggi vengono gestite da 134 procure, che resteranno sovrane nell'accesso a queste, alle quali il ministero resta comunque estraneo", ha aggiunto. ...

... Matteo Salvini, poi Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura), Carlo(Giustizia), ...- Il decreto estende ad una serie di ipotesi di reato di criminalità grave degli ...... ma non sono contrario allacome mezzo di prova per i reati più gravi. Su questo ... Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo, nel corso di una conferenza stampa al termine ...Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, in conferenza stampa a termine del Cdm. "Sono state estese le possibilità dia eati tipicizzati anche quando aggravati per ...

Intercettazioni, Nordio commissariato: voleva tagliarle, ma ora è costretto a potenziarle per salvare i… Il Fatto Quotidiano

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl Asset, il decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela ..."Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario alla diffusione pilotata che vulnerano la dignità dei terzi, ma non sono contrario alla intercettazi ...